Sozialpädagogen kämpfen um ihre Zukunft

Ein Prospekt vermittelte, dass sie nach Abschluss in verschiedenen Bereichen der Freizeitpädagogik arbeiten könnte. Eine wichtige Perspektive für die 57-Jährige, da sie als Nachmittagsbetreuerin in Schulen arbeiten wollte. „Ich wohne in Amstetten (NÖ) und aufgrund der Nähe habe ich die Ausbildung in Linz gemacht. Als ich alles beendet habe, erfuhr ich, dass die Ausbildung in Niederösterreich gar nichts wert ist.“