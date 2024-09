Wahl: Warum Sie besser keine Plakate beschmieren

Wer seine Stimme bei einer Wahl abgibt, kann mitbestimmen, in welche Richtung sich das Land bewegt. Naturgemäß will aber nicht jeder in die gleiche Richtung, naturgemäß sorgt das für Kontroversen, die oft in beschmierten Plakaten, Beschimpfungen und Co. enden. Na und, fragen Sie sich? Nun, was der Einzelne vielleicht als Ausdruck seiner Selbst sieht, kann durchaus rechtliche Konsequenzen haben. Aber lesen Sie selbst.