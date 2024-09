Pädagogen schlagen Alarm: „Stoßen an Grenzen“

Die Personalnot ist nach wie vor groß. In vielen Gemeinden muss auch die Infrastruktur dringend ausgeweitet werden. In Ballungsräumen mangelt es vor allem an Krabbelgruppen. Dienste müssen auf immer weniger Schultern aufgeteilt werden: „Viele Leiterinnen müssen sich jeden Montag den Kopf zerbrechen, wie sie die Betreuung noch aufrecht erhalten können“, so das Stimmungsbild. Um den Beruf noch attraktiv zu halten, sind dringend Verbesserungen notwendig.