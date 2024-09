Kabarett-Stars zu Gast im Melker „Wohnzimmer“

Blonde Engel bis hin zu blauen Noten warten im Herbst auf das kulturinteressierte Publikum in der Tischlerei Melk. Und jede Menge Highlights: So schaut neben Robert Palfrader (27. September) und den Comedy Hirten (4. Oktober) auch der „Experte für eh alles“ Gunkl am 5. Oktober in der Kulturwerkstatt vorbei. Für musikalische Unterhaltung sorgen etwa 5/8erl in Ehr’n (12. Oktober) oder auch der „Blonde Engel“ – wenn er am 1. November zur Gitarre greift, wird es gar himmlisch.