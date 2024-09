Babler: „Werden in jedem Bundesland gewinnen“

Auch wenn in Artikeln, Analysen und Kommentaren die Wahl für die SPÖ bereits als verloren hingestellt werde, sei noch „alles offen“, so Babler, der „einen radikalen Bruch in dieser Republik“ versprach. Seine emotionale Rede wurde aus dem Festzelt auf der Kaiserwiese im Wiener Prater zu gleichzeitig stattfindenden Events in die Bundesländer übertragen. Umgekehrt wurden die Landesorganisationen live nach Wien zugeschaltet. Ziel der Veranstaltung unter dem Motto „Für ein besseres Österreich“ eineinhalb Wochen nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt in Linz war die Motivation der Wahlhelferinnen und -helfer und Funktionäre für die letzten 20 Tage.