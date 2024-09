Davis Cup: Mit der Kraft eines Wimbledon-Siegers

Mit einer lockeren Partie Fußball-Tennis und einem Training auf Sand in einer Halle in Graz (wegen des Wetters) startete Österreich den Countdown Richtung Davis Cup. Das Wetter verheißt für die Spiele (Freitag/Samstag) Stand jetzt zwar nichts Gutes – im Sportaktivpark ist man aber bestens gerüstet und die Fans müssen sich keine Sorgen machen. „Eine Absage steht nicht zur Debatte“, so Geschäftsführer Sascha Freitag, „rein theoretisch hätte man die Möglichkeit, nach hinten zu verschieben, aber wir arbeiten mit speziellen Blasgeräten und Planen, es ist alles auf Schiene.“