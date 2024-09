Förderung für Badezimmer in negativer „Rekordzeit“

Digitalisierung soll helfen

Aufgrund des großen Interesses und der Fülle an Anträgen sei die zuständige Stelle mit den Endabrechnungen der Sanierungsanträge aktuell leider im Rückstand, ließ uns das Amt auf Anfrage wissen. Man sei bemüht, diesen Rückstand abzubauen und arbeite an einem Digitalisierungsprozess, der in Kürze abgeschlossen sein soll. Im Fall von Frau T. habe man aufgrund der im Dezember 2023 übermittelten Rechnungen im März 2024 eine technische Endabrechnung gemacht und den Akt zur fachlichen Endabrechnung weitergeleitet.