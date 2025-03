Samsung-Kopfhörer erst Monate später erhalten

Frau D. war entsetzt: „Ich begab mich dann persönlich zum Verkäufer von Samsung und erklärte die Sachlage.“ Ihr wurde erklärt, dass das Paket tatsächlich zurückgeschickt wurde und nochmals an die richtige Adresse versendet werde. Doch nichts passierte: „Ich warte noch immer auf meine Kopfhörer“, schrieb sie Ende Februar Hilfe suchend an die Ombudsfrau. Sie habe alles versucht: Mehrmalige Anrufe und eine schriftliche Beschwerde an Samsung ­- doch alles führte zu keinem Ergebnis.