ViniJR vergibt Elfer – und verliert so 50 Euro

Später Siegtreffer für Valencia

Überhaupt war es kein rühmlicher Abend für das „Weiße Ballett“. Dass Vinicius dann noch traf – in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1, nachdem Mouctar Diakhaby die Gäste in der 15. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte – half insofern wenig, als Hugo Duro per Kopf in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für die Gäste erzielte