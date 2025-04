Gegen Mauer gekracht: Betrunkener schrottet BMW

Spektakulärer Unfall am Samstagabend in Birgitz im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein 31-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über seinen BMW und krachte in einer Kurve gegen eine Steinmauer. Der Lenker, der laut Polizei alkoholisiert war, und dessen Freundin (28) mussten verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.