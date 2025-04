Haus in Vollbrand: Bewohner konnten sich retten

Dramatische Minuten in der Nacht auf Sonntag in Gleisdorf (Steiermark): In der Ortschaft Laßnitzthal ging ein Wohnhaus in Flammen auf, die beiden Bewohner konnten das Wohnhaus gerade noch rechtzeitig verlassen. 90 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren standen im Einsatz.