Referee-Beleidigungen in Fremdsprachen als Problem

Erst traf er beim 2:2 in der Landesliga West gegen Munderfing doppelt, ehe Wels-II-Spieler Edis Salkic wegen Kritik Gelb (89.) und wieder Kritik gleich darauf Gelb-rot sah. Zudem flog noch Teamkollege Muhammed Yigit wegen Beleidigung vom Feld – wenngleich Referee Rudolf Hofinger die Worte gar nicht verstanden hatte. „Ich bin dieser Fremdsprache leider nicht mächtig. Aber was er gesagt hat, war sicher nicht freundlich, das hab’ ich auch an seinen Augen gesehen. Und es kann nicht sein, dass man in ausländischer Sprache zum Schiedsrichter alles sagen darf“, so der Referee.