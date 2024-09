Trauer um Biker: „Gib Gas dort, wo du jetzt bist“

„Gib Gas dort, wo du jetzt bist“ – in den sozialen Medien nehmen Freunde und Wegbegleiter nach dem tragischen Unfalltod von Wolfgang Gammer traurig Abschied. Der 43-Jährige aus Eferding gehörte in den vergangenen Jahren zu den schnellsten Bergrennfahrern Europas. Beim Bergrennen in Landshaag – die Strecke lag nur wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt – blieb er von 2015 bis 2018 unbesiegt. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte der Publikumsliebling im Jahr 2018 mit dem Gewinn des Titels in der Berg-Europameisterschaft der Klasse Superbike.