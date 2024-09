Kickl: Nach der Kirche nun auch Messner verärgert

Der Mount Everest. Der höchste Berggipfel der Welt. 8848 Meter. Herbert Kickl verwendete am Samstag in Graz zum Wahlauftakt die Metapher der Erstbesteigung im Jahr 1978 für sein Narrativ. Bergsteigerlegende Reinhold Messner und sein Kollege Peter Haberler (82) schafften als erste Menschen am 8. Mai die Besteigung.