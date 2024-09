Mega-Ansturm: Behörde löste „Rave im Schloss“ auf

Alle (Besucher-)Grenzen gesprengt wurden am Samstag bei der Veranstaltung „Rave im Schloss“ in Seefeld in Tirol: Anstatt der erlaubten 1500 Besucher pilgerten fast 3000 Raver auf das Areal des ehemaligen „Playcastles“. Dem Treiben wurde prompt ein Ende gesetzt.