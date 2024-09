Tiefe Trauer nach Drama in heimischer Tanz-Familie

„Liebe Tanzsportfreunde“, beginnt ein berührendes Trauerposting über eines der größten Talente des Landes. Wie berichtet, war das vom Kriegshorror in der Ukraine mit seiner Familie nach Wien geflüchtete 13-jährige Mädchen bei einem tragischen Gas-Unfall in der Dusche, ausgelöst durch die Therme in der Wohnung in Penzing, erstickt. „Yeva war eine hervorragende Sportlerin, eine liebe und einfühlsame Person, ausgezeichnete Schülerin und eine Inspiration für uns alle. Wir können unseren Schmerz und unsere tiefe Trauer nicht in Worte fassen!“, geht der mit schwarzem Trauerflor umrandete Beitrag in den sozialen Medien weiter.