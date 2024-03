St. Pöltner Innenstadt-Streit geht in Verlängerung

Er spielt auf eine SPÖ-Resolution an, in der eine Gewinnsteuer für den Onlinehandel gefordert werden sollte. „Diese ist allerdings aus formalen Gründen gescheitert und die SPÖ will sie in der April-Sitzung einbringen“, so Krumböck. Er kündigt an, auch das „Stärkungspaket“ der ÖVP in der nächsten Sitzung erneut im Gemeinderat zur Diskussion stellen zu wollen.