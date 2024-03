Wie St. Pöltner City flott und sexy werden soll

Der Blick auf die City fällt in der Landeshauptstadt differenziert aus. Für die SPÖ passt die Frequenz – also alles paletti? Die ÖVP traut den Zahlen nicht und sieht steigenden Leerstand. Sie legt dazu einen Forderungskatalog vor. Im Rathaus kündigt sich also eine hitzige Debatte an.