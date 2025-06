„Ballerina“: Ana de Armas als weiblicher John Wick

Nach dem Mord an ihrer Familie sinnt Eve (Ana de Armas) auf Rache. In einer Ballettschule der Ruska-Roma lässt sie sich zur Killerin ausbilden, um die Täter zur Strecke zu bringen. Der neue Actionfilm ist Teil des „John Wick“-Universums. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum blutigen Rachefeldzug: „From The World of John Wick: Ballerina“.