Herz für Tangente: Zentrum für Gegenwartskultur

Freie Fahrt in Richtung Kulturhauptstadt heißt es am 30. April in der Landeshauptstadt: Mit der Oper „Justice“ von Milo Rau fällt im Festspielhaus St. Pölten der lang erwartete Startschuss zur „Tangente“ – dem Festival für Gegenwartskultur in St. Pölten. Nebenbei wird auch eine Klimakonferenz abgehalten.