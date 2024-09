Feueralarm im Burgenland: Sohn stirbt in Flammen

Samstag zeitig in der Früh heulten in Markt Neuhodis die Sirenen. In der Hauptstraße stand ein Dachstuhl in Flammen. Mit mehr als 80 Helfern war die Feuerwehr im Einsatz. Der Vater im Haus konnte gerettet werden, für seinen Sohn kam jedoch jede Hilfe zu spät.