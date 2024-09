Razzia: 142.573 Euro Steuerschulden einkassiert

„Brauchen‘s a Rechnung?“ – Diese Frage stellte sich in zwei Betrieben an Kärntner Seen gar nicht, die von der Finanzpolizei Ende August im Rahmen einer Schwerpunktaktion kontrolliert wurden. Überhaupt gaben der Großteil der Betriebe aus der Gastro- und Hotelbranche kein rühmliches Bild ab.