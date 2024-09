Eisbulle Schneider: „Wäre mehr drinnen gewesen“

Der aktuelle Schweden-Meister, Finalist in der abgelaufenen Champions League-Saison – geballte europäische Eishockey-Power rollte am Freitag auf die Eisbullen zu. Und Österreichs Champion verkaufte sich zum Königsliga-Auftakt sehr teuer. Schneider egalisierte im Mitteldrittel im Powerplay Skellefteas Führung. Strafen blieben aber das Thema, nicht nur bei Lewington, der in den ersten 23 Spielminuten dreimal in der Kühlbox saß.