Er lud ins Rockhouse

Ex-Jedermann Eidinger: Disco mit Festspiel-Flair

Salzburg
31.08.2025 15:00
Ex-Jedermann Lars Eidinger trat in der Nacht auf Samstag als DJ im Salzburger Rockhouse auf.
Ex-Jedermann Lars Eidinger trat in der Nacht auf Samstag als DJ im Salzburger Rockhouse auf.(Bild: Lisa Kutzelnig)

Friedrich Nietzsche, Kanye West, Sir Simon Rattle. Diese und viele weitere – teils weniger große – Vordenker hatten in der Nacht auf Samstag einen besonderen Platz im Rockhouse. Ihre Zitate bildeten den Hintergrund für das Schaffen von Lars Eidinger. Der Mime hatte zur Party-Reihe „Anti Disco“ geladen. Und bewies dabei deutsche Pünktlichkeit. Durchaus „Anti“ für einen DJ.

Vielmehr „Pro DJ“ war dafür der 42-Stunden-Wach-Look. Der jung- und coolgebliebene 49-Jährige bot eine feine Auswahl an elektronischer Musik. Anmutend bewegte er sich zu den Bässen, die er in den Saal der beliebten Veranstaltungsstätte in Schallmoos entsandte. Hinter ihm prangte eine Weisheit von Supermodel Kate Moss: „Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt.“ Immer wieder kommen Fragen auf: Vertritt er diese Aussagen – oder verabscheut er sie?

Nachdenk-Anreger Eidinger wollte sein Dasein als Mime in diesen Stunden ablegen. Ein schwieriges Unterfangen. Denn der Stempel als „Ex-Jedermann“ lässt sich nirgendwo so schwer abwaschen wie in Salzburg. Das zeigte sich im Publikum mit Festspiel-Flair.

Nicht nur, weil sich mit Christoph Luser der „Gute Gesell“ und „Teufel“ unter die Gäste mischte. Sondern auch daran, weil die bunt gemischte Gruppe an Personen – von jung bis alt – ebenso gut am Domplatz hätte sitzen und Eidinger dort zujubeln können. Die vielen Zwischenjubler während der Stunden stellten aber unter Beweis: Auch hier unterhielt Eidinger die Leute bestens. Oder um es in den Worten von William Shakespeare zu schreiben: Ende gut, alles gut. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
