Kletterer starb in Bayern in einem Klettergarten

Passiert ist das Unglück am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Klettergarten in Ruhpolding. Dorthin war der 58-Jährige bereits am frühen Morgen hingefahren, um solo am Seil zu klettern. Als er am Nachmittag nicht zurückgekehrt war, machte sich seine Lebensgefährtin auf die Suche und fand den leblosen Körper ihres Partners am Wandfuß des Klettergartens.