Kletterer starb in Bayern in einem Klettergarten

Ein tragischer Unfall hatte sich am Samstag im bayerischen Ruhpolding ereignet, melden die bayerischen Einsatzkräfte: Ein erfahrener Kletterer aus dem Landkreis Traunstein war beim Soloklettern tödlich abgestürzt. Seine Lebensgefährtin hat ihn leblos aufgefunden.
Passiert ist das Unglück am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Klettergarten in Ruhpolding. Dorthin war der 58-Jährige bereits am frühen Morgen hingefahren, um solo am Seil zu klettern. Als er am Nachmittag nicht zurückgekehrt war, machte sich seine Lebensgefährtin auf die Suche und fand den leblosen Körper ihres Partners am Wandfuß des Klettergartens.
Sie setzte sofort einen Notruf ab. Doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Mann tun: Die Verletzungen waren sofort tödlich, heißt es im Bericht der Grenzpolizeiinspektion Piding. Der 58-Jährige dürfte beim Abseilen tödlich abgestürzt sein. Bergwacht, Polizeibergführer, Notarzt und Bayerisches Rotes Kreuz standen im Einsatz. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt, steht weiter im Bericht.
