Vier deutsche Alpinisten gerieten in Bergnot

Unterkühlt und erschöpft

Der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte war vorausgegangen und traf als Erster bei den in Bergnot geratenen Deutschen ein. Eine Frau war unterkühlt und erschöpft. Die Deutschen blieben aber unverletzt. Die Einsatzkräfte versorgten die Personen und stiegen mit ihnen zur Warnsdorfer Hütte ab. Der Einsatz für die zehn Krimmler und 14 Neukirchner Bergretter endete um circa 2 Uhr früh.