Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz im Oberpinzgau

Vier deutsche Alpinisten gerieten in Bergnot

Chronik
31.08.2025 14:28
Rettungseinsatz im hochalpinen Gelände.
Rettungseinsatz im hochalpinen Gelände.(Bild: Bergrettung Neukirchen und Krimml)

Vier Deutsche verirrten sich in der Nacht auf Sonntag im hochalpinen Gelände in den Hohen Tauern in Salzburg: Sie waren auf ihrer Tour von der Warnsdorfer Hütte im Krimmler Achental zur Kürsingerhütte (Obersulzbachtal) vom Weg abgekommen. 

0 Kommentare

Die Gruppe ging bei einer Abzweigung falsch, kehrte um und verstieg sich bei einfallendem Nebel, wie Einsatzleiter Roland Mitterer berichtet. In der Nähe des Gamsspitzls (2888 Meter) setzten die vier Bergsteiger im unwegsamen Gelände auf rund 2800 Meter Seehöhe schließlich einen Notruf ab, der bei der Polizei einging.

Rettung bei Dunkelheit. 24 Bergretter halfen.
Rettung bei Dunkelheit. 24 Bergretter halfen.(Bild: Bergrettung Neukirchen und Krimml)

Über die Leitstelle des Roten Kreuzes wurden die Bergrettungsortsstellen Krimml und Neukirchen am Großvenediger gegen 18.30 Uhr alarmiert. Auch der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte, ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber sowie fünf Alpinpolizisten beteiligten sich an dem Einsatz.

Lesen Sie auch:
Die Spürhunde haben eine wichtige Aufgabe.
Kurs in Obertauern
Spürhunde der Bergrettung frischten ihr Wissen auf
21.07.2025
Am Hochkönig
Bergrettung holte erschöpfte Kletterin aus Steig
23.08.2025

Unterkühlt und erschöpft
Der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte war vorausgegangen und traf als Erster bei den in Bergnot geratenen Deutschen ein. Eine Frau war unterkühlt und erschöpft. Die Deutschen blieben aber unverletzt. Die Einsatzkräfte versorgten die Personen und stiegen mit ihnen zur Warnsdorfer Hütte ab. Der Einsatz für die zehn Krimmler und 14 Neukirchner Bergretter endete um circa 2 Uhr früh.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
150.455 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
149.670 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
149.579 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3566 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1735 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1479 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Newsletter
Mehr Chronik
Einsatz im Oberpinzgau
Vier deutsche Alpinisten gerieten in Bergnot
35 Euro Beute
Überwachungskamera entlarvte dreisten Hof-Dieb
Bürgermeister beruhigt
Saufgelage im Idyll: „Ist nicht der Normalzustand“
In Großgmain
44-Jähriger will mit Drogen im Gepäck über Grenze
1 Stunde Zeitverlust
Wieder Blechkolonne auf der Tauernautobahn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf