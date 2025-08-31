Vier deutsche Alpinisten gerieten in Bergnot

Vier Deutsche verirrten sich in der Nacht auf Sonntag im hochalpinen Gelände in den Hohen Tauern in Salzburg: Sie waren auf ihrer Tour von der Warnsdorfer Hütte im Krimmler Achental zur Kürsingerhütte (Obersulzbachtal) vom Weg abgekommen.
Die Gruppe ging bei einer Abzweigung falsch, kehrte um und verstieg sich bei einfallendem Nebel, wie Einsatzleiter Roland Mitterer berichtet. In der Nähe des Gamsspitzls (2888 Meter) setzten die vier Bergsteiger im unwegsamen Gelände auf rund 2800 Meter Seehöhe schließlich einen Notruf ab, der bei der Polizei einging.
Über die Leitstelle des Roten Kreuzes wurden die Bergrettungsortsstellen Krimml und Neukirchen am Großvenediger gegen 18.30 Uhr alarmiert. Auch der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte, ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber sowie fünf Alpinpolizisten beteiligten sich an dem Einsatz.
Unterkühlt und erschöpft
Der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte war vorausgegangen und traf als Erster bei den in Bergnot geratenen Deutschen ein. Eine Frau war unterkühlt und erschöpft. Die Deutschen blieben aber unverletzt. Die Einsatzkräfte versorgten die Personen und stiegen mit ihnen zur Warnsdorfer Hütte ab. Der Einsatz für die zehn Krimmler und 14 Neukirchner Bergretter endete um circa 2 Uhr früh.
