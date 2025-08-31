Das waren die Höhepunkte der Salzburger Festspiele

Es muss ja nicht immer Jonas Kaufmann sein. Oder Cecilia Bartoli. Oder Piotr Beczała. Obwohl all diese Stars zuverlässig wie das Glas Champagner am Pausentisch wieder da waren. Große Namen, große Stimmen und große Produktionen hatten die Salzburger Festspiele auch 2025 wieder brav im Programm. Die großen Momente kamen heuer aber nur selten aus dieser Ecke, denn was in Erinnerung bleiben wird, fand oft dort statt, wo man es nicht vermutet hätte.