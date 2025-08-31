Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz

Das waren die Höhepunkte der Salzburger Festspiele

Salzburg
31.08.2025 13:30
Bildgewaltig: Das eindrucksvolle Musikdrama „Drei Schwestern“ von Peter Eötvös.
Bildgewaltig: Das eindrucksvolle Musikdrama „Drei Schwestern“ von Peter Eötvös.(Bild: SF/Monika Rittershaus)

Zweite Reihe, erste Wahl! Warum die echten Höhepunkte der Salzburger Festspiele 2025 nicht auf den Plakaten standen. Die großen Momente fanden oft dort statt, wo man es nicht vermutet hätte. Eine Analyse von Larissa Schütz.

0 Kommentare

Es muss ja nicht immer Jonas Kaufmann sein. Oder Cecilia Bartoli. Oder Piotr Beczała. Obwohl all diese Stars zuverlässig wie das Glas Champagner am Pausentisch wieder da waren. Große Namen, große Stimmen und große Produktionen hatten die Salzburger Festspiele auch 2025 wieder brav im Programm. Die großen Momente kamen heuer aber nur selten aus dieser Ecke, denn was in Erinnerung bleiben wird, fand oft dort statt, wo man es nicht vermutet hätte.

Mezzosopranistin Cecilia Bartoli beeindruckte in der Wiederaufnahme der Oper „Hotel ...
Mezzosopranistin Cecilia Bartoli beeindruckte in der Wiederaufnahme der Oper „Hotel Metamorphosis“ als Eurydike und Arachne.(Bild: SF/Monika Rittershaus)

Zum Beispiel im Marionettentheater, wo Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ zum poetischen Gesamtkunstwerk wurde. Georg Baselitz ließ aus Papprollen mit Aluköpfen Figuren entstehen, die mehr Charakter zeigten als so manche Opernregie. Dominique Horwitz balancierte als Erzähler präzise zwischen Märchen, Parabel und feiner Ironie. Und Isabelle Faust wurde mit ihrer Geige zur klanggewordene Seele dieser Produktion.

Christoph Luser, der Teufel bzw. der Gute Gesell im „Jedermann“, glänzte bei der Lesung „Land of ...
Christoph Luser, der Teufel bzw. der Gute Gesell im „Jedermann“, glänzte bei der Lesung „Land of no return“ – u.a. mit Mimin Viktroia Kraft.(Bild: SF/Konrad Fersterer)

Oder die gut im Schauspielprogramm versteckte Lesung „Land of no return“ der im vergangenen Jahr entlassenen Schauspielchefin Marina Davydova. Wer den Termin fand und nur 35 Euro in die Hand nahm, erlebte einen beeindruckenden Erinnerungsraum über den Zerfall der Sowjet Union, klug gebaut, ruhig erzählt, mit einem exzellenten Ensemble um Karl Markovics und den zu Recht als Teufel/Guter Gesell im „Jedermann“ gefeierte Christoph Luser.

Hollywoodschauspieler Christoph Waltz war wohl für viele der Grund, sich eine Karte für das Konzert „Oedipus Rex“ zu sichern und genau das war der schönste Nebeneffekt: Ein Werk, das viel zu selten auf Spielplänen auftaucht, bekam plötzlich die Aufmerksamkeit und das Publikum, das es verdient. Dass der Star dabei nicht vordergründig glänzte, sondern sich in den Dienst der Komposition stellte, passte perfekt zu Strawinskys strenger Klangsprache.

Oscar-Preisträger Christoph Waltz trat als Erzähler in Igor Strawinskys „Oedipus Rex“ mit den ...
Oscar-Preisträger Christoph Waltz trat als Erzähler in Igor Strawinskys „Oedipus Rex“ mit den weltberühmten Wiener Philharmonikern auf.(Bild: © Marco Borrelli)

Natürlich gab’s auch im „großen Programm“ Qualität. Peter Eötvös’ „Drei Schwestern“ etwa. Ein eindrucksvolles Musikdrama, dem Regisseur Evgeny Titov mit seiner bildgewaltigen, aber sängerfreundlichen Inszenierung die nötige Wucht verlieh. Auch die wiederaufgenommene Pfingstoper „Hotel Metamorphosis“ begeisterte erneut mit kluger Dramaturgie und einem fabelhaften Ensemble rund um Cecilia Bartoli. Dass mit „Maria Stuarda“ und „Giulio Cesare“ auch Belcanto und Barock ihren Weg ins Festspielprogramm fanden, war eine willkommene Abwechslung, auch wenn deren Umsetzungen regietechnisch nicht unbedingt von großer Wucht waren.

Lesen Sie auch:
Opern-Schnellcheck
„Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau
27.08.2025
Opern-Schnellcheck
„Andrea Chénier“ von Umberto Giordano
25.08.2025
Opern-Schnellcheck
Was Sie wissen müssen: Macbeth von Giuseppe Verdi
09.08.2025

Wer nur sudern will, wurde in diesem Sommer schnell fündig. Wer aber genauer hinsah, fand kleine Edelsteine – feiner geschliffen, vielschichtiger und langlebiger als so mancher protzige Klunker im Rampenlicht.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
150.455 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
149.670 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
149.579 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3566 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1735 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1479 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf