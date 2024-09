Heimlich radikal: IS-Terror erobert Kinderzimmer

So auch Emrah I. Der 18-jährige Salzburger mit bosnischen Wurzeln stammt aus gutem Hause, er und sein kleiner Bruder (16) haben sich in der HTL auf Elektrotechnik spezialisiert, er war ein guter Schüler, bevor er im Jänner dieses Jahres „ausstieg“. Denn es gab ein paar Probleme, die während der Pandemie entstanden sein sollen, Emrah I. wurde zum Einzelgänger, betete gerne, legte sich mit Mitschülern an. Wie berichtet, kam es im Februar 2023 zu einem Übergriff in der Schule, einigen Aussagen von Klassenkameraden, Ermittlungen der Staatsschützer und zu einer Hausdurchsuchung.