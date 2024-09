Polizeieinsatz bei Wohnsitz des München-Schützen

Nachdem am Donnerstag vor dem NS-Dokumentationszentrum in München ein mutmaßlicher Attentäter aus Österreich von Polizisten getötet wurde, läuft nun ein Großeinsatz in der Flachgauer Gemeinde Neumarkt am Wallersee. „Krone“-Infos zufolge soll die Exekutive den Wohnsitz des Attentäters ins Visier genommen haben.