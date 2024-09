Schulstart: Wie Sie Ihr Kind zum Lernen motivieren

Exakt 5745 Taferlklassler rücken am Montag in Kärnten in die Volksschulen ein. An der Motivation, die Schulbank zu drücken, soll es bei 68.000 Schülern in Kärnten nicht fehlen. Wie, das erklärt Ina Tremschnig, die Abteilungsleiterin für Schulpsycholgie.