„Geht‘s so weiter, gibt‘s keinen Altstadtzauber!“

Viele wollen profitieren, ohne einen kleinen Beitrag zu leisten

„Alle wollen dabei sein und profitieren, aber nur wenige wollen mitmachen. Und das geht so nicht“, so Burggraf Willi Noll. Eine Bühne zu bespielen, koste an die 50.000 Euro – vier Bühnen gibt es am großen Fest. Dazu kommen die Kleinkünstler, die natürlich auch bezahlt werden wollen. Noll: „450.000 Euro kostet der Altstadtzauber.“ Wegen dieses bunten Programmes kommen die Besucher, die dann bei den Wirten konsumieren – auch bei denen, die keinen Beitrag leisten, was unfair gegenüber den Organisatoren und auch gegenüber denen ist, die gern mitmachen.