Kein Mohr im Hemd | Recht auf Antwort

Wie woke sind unsere Politiker? Ehe sich Andreas Babler mit Werner Kogler und Herbert Kickl mit Beate Meinl-Reisinger gestern Abend im ORF duellierten, baten wir diese vier Spitzenkandidaten von SPÖ, Grünen, FPÖ und Neos so wie auch ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer im Rahmen der „Krone“-Initiative „Die Stimme Österreichs“ um ihre Stimmen zu Winnetou & Co. Also zu Verbotskultur, Gendern, zu Sternsingern, Schweinefleisch am Schul-Speiseplan, Regenbogenfahnen und Indianerverkleidung. Und wir wollten wissen, ob sie im Restaurant noch einen „Mohr im Hemd“ bestellen. Die Antworten lassen tiefe Einblicke zu: Ein Politiker gestand, das noch ab und zu zu tun, ein anderer schwindelte sich darüber hinweg, dass er die Nachspeise meistens überhaupt weglasse, ein Dritter gab zu, dies früher sicher getan zu haben, jetzt aber eben „Schoko-Nuss-Kuchen“ zu bestellen. Und zwei verweigerten nicht nur zum „Mohr“, sondern überhaupt alle Antworten. Sie dürfen raten, wer wie reagiert hat.