Polit-Streit um VAMED-Verkauf: Wer ist schuld?

Seine Kritik richtet sich vor allem gegen SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Während der SPÖ-Landtagsklub per Inserat die Bundesregierung aufgefordert habe, den Verkauf der ÖBAG-Anteile an der VAMED rückgängig zu machen, sei der SPÖ-Klubobmann in der Stiftung gesessen. „Hat sich Fürst für den Erwerb der VAMED-Anteile durch die Stiftung überhaupt eingesetzt? Welche Beschlüsse wurden gefasst?“, fragt Fazekas nach.