Putin zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Zuvor hatte Moskau erklärt, dass der Einmarsch Kiews in die westrussische Region Kursk Verhandlungen unmöglich mache. Mit Blick auf den ukrainischen Vorstoß in Kursk sagte Putin nun: „Unsere Streitkräfte haben die Lage in Kursk stabilisiert und damit begonnen, den Feind allmählich aus unserem Gebiet zu verdrängen.“