Sesko vor ÖFB-Match: „Kann es kaum erwarten“

Die EM gab Selbstvertrauen

Die slowenischen Auftritte mit der EM in Deutschland, wo man nach Unentschieden gegen Dänemark, Serbien und England erst in der Runde der letzten 16 im Elfmeterschießen gegen die Portugiesen ausschied, seien ein Meilenstein gewesen, so Sesko. „Jetzt weiß jeder auf der Welt, wer Slowenien ist.“ Gegen Österreich gehe es darum, an die starken Leistungen der Endrunde anzuknüpfen. „Wir müssen so weitermachen, als Einheit arbeiten und füreinander kämpfen.“