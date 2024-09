Stöger vor ÖFB-Debüt: „Ich habe jetzt die Reife“

Spät, aber doch darf Kevin Stöger auf seinen ersten Einsatz in Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hoffen. Der 31-Jährige wurde erstmals in der Ära von Teamchef Ralf Rangnick einberufen, nun winkt in den Nations-League-Partien am Freitag in Ljubljana gegen Slowenien oder am Montag in Oslo gegen Norwegen das Debüt. Von einem Startelf-Platz geht der Oberösterreicher nicht aus. „Aber ich will in den Trainings zeigen, was ich kann“, sagte Stöger am Mittwoch in Klagenfurt.