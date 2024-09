Positive Erfahrungen! ÖFB-Team kann Nations League

In die höchste Liga startete die ÖFB-Auswahl im Juni 2022 beim Teamchef-Debüt von Ralf Rangnick mit einem sensationellen 3:0 in Kroatien. Danach gab es noch ein ehrenhaftes Heim-1:1 gegen Frankreich, die restlichen vier Partien gingen verloren, weshalb man sich nun wieder in Liga B wiederfindet.