Polascheks Rechnung | Nehammers „Ehrenrunde“

Nehammers „Ehrenrunde“. Was konnte denn der Bundeskanzler in seiner Schulzeit nicht oder zu wenig – das fragten sich aufmerksame Zuseher des ORF-Sommergespräches Montag Abend. Da war von einem Schulfreund Karl Nehammers zu hören, dass der spätere Politiker „eine etwas längere Schulkarriere“ gehabt habe. Sitzenbleiber Nehammer? Die „Krone“ hat nachgefragt. Ja, es stimmt, der junge Karli musste in der fünften Klasse eine „Ehrenrunde“ drehen, weil er in diesem Schuljahr sowohl eine Mandel-, wie auch eine Blinddarmoperation über sich ergehen lassen musste. Dadurch habe er so viel Stoff verpasst, dass er wiederholen musste. In welchem Fach hat es ihn erwischt? In Mathematik. Heute scheint er rechnen zu können. Im Sommergespräch warf er bekanntlich mit Zahlen nur so um sich …