Ständig nörgelnde Nachbarin am Kragen gepackt

Glaubt man dem 32-jährigen Angeklagten, so ist mit der Pensionistin ein freundschaftliches Miteinander in dem Wohnblock in Dornbirn gar nicht möglich. Schon in der Vergangenheit soll es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihr, dem Angeklagten und dessen Freundin gekommen sein. So auch Mitte April. Als die Frau dem Beschuldigten wieder einmal wegen der offen gelassenen Haustüre die Leviten liest und ihn wüst beschimpft, eskaliert die Situation. Der Mann soll die 62-Jährige an den Armen gepackt und sie in eine Hecke gedrückt haben, wobei das Opfer eine Prellung erlitt.