Bug-Reling weg: Die Titanic fällt auseinander

Die Titanic verfällt unaufhaltsam in ihrem Meeresgrab. „Nach 112 Jahren auf dem Grund des Nordatlantiks fordert die feindliche Ozeanumgebung ihren Tribut an die Titanic“, berichtet das Unternehmen RMS Titanic, Besitzer des wohl berühmtesten Schiffswracks der Welt. Besonders sichtbar ist der Verfall am ikonischen Bug des Schiffs, wo schon ein Teil der Reling fehlt.