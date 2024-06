Ruster Wein an Bord, als Titanic im Atlantik sank

Jubiläumsfest Ende Juni

Die offizielle Feier des R-Jubiläums findet am 27. Juni im Rahmen der Eröffnung einer hoch interessanten Ausstellung auf dem Rathausplatz 17 statt. Die Schau gibt spannende Einblicke. In kaum einer anderen Gemeinde des Burgenlandes hatte der Weinbau und -handel einen derartig hohen Stellenwert wie in Rust.