Thun: 1961 bislang letzter ÖLV-Sieger in Zürich

Zauber vom Letzigrund. Diesen Donnerstag ist es wieder so weit. Das bereits 1928 erstmals ausgetragene weltbeste Leichtathletik-Meeting geht in Zürich in dem seit Monaten ausverkauften Stadion über die Bühne. Grund genug, einmal mehr unseren legendären Heinrich Thun, der am 14. August im Alter von 85 Jahren verstorben ist und am kommenden Freitag in Perchtoldsdorf beigesetzt wird, in Erinnerung zu rufen. 1961 sorgte er in Zürich für eine Sternstunde der österreichischen Leichtathletik.