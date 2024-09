Wahlkampf: Klinkenputzen im „Swingstate“ Kärnten

Viel mehr Chancen dürfte sich da Bundeskanzler Karl Nehammer ausrechen. Denn immerhin hat er mit dem Kärntner Spitzenkandidaten Gabriel Obernosterer einen „alten Hasen“ des Politgeschäfts an seiner Seite. Und bei der Landtagswahl schnitten die Schwarzen nicht gerade schlecht ab. Da verwundert es nicht, dass der Bundeskanzler das Bad in der Menschenmenge am Bleiburger Wiesenmarkt genossen zu haben schien.