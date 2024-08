Elf Meter müsst ihr sein?

Für einen UEFA-Bewerb stellt dies tatsächlich einen Rekord dar, allerdings sind 34 Versuche vom Punkt nahezu lächerlich gegen deren 56, die es im vergangenen Mai gebraucht hat, bis sich der SC Dimona mit 23:22 gegen Shimshon Tel Aviv durchsetzen konnte und so ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die zweite israelische Liga erzwang. Hinter all diesen Rekordmeldungen verbirgt sich allerdings ein veritabler Skandal, denn zum einen ist der ominöse Punkt gar kein Punkt, also „ein gedachtes geometrisches Gebilde mit bestimmter Lage und ohne Ausdehnung“, sondern ein gefüllter Kreis und zum anderen ist er mitnichten elf Meter vom Eckigen entfernt, sondern 10,973 Meter. So wurde es 1891 in Irland festgelegt und gilt bis heute, auch wenn ein knauseriger Berner Platzwart 2006 im Stade de Suisse die Strafstoßmarkierung bei gerade mal zehn Metern gesetzt hatte, was erst nach sechs ausgetragenen Partien ruchbar wurde.