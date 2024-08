Citius, altius, fortius

Dass kann man mal so machen, ist aber nicht ganz zeitunaufwendig, von den knapp 42.000 Kilojoule, die Deichmann in Form von Nahrung täglich zu sich nehmen muss, ganz zu schweigen. Ohne eine spezielle Halterung, mit der sich eine üppige Extraportion Pasta am Fahrrad befestigen lässt, wäre das sicher schwierig. Man kann es sich natürlich auch leichter machen, seinem Körper weniger zumuten, was sowohl Anstrengung, als auch Nahrungsmittelzufuhr betrifft, und trotzdem ganz oben in einem Ranking aufscheinen, etwa in der Rangliste der schnellsten roten Karten im Fußball. Das dachte sich wohl auch der für den argentinischen Hauptstadtclub Boca Juniors spielende Peruaner Luis Advincula, als er in einer Begegnung der Copa Sudamericana gegen Cruzeiro Belo Horizonte einem Gegenspieler nach gerade mal neun Sekunden so heftig auf dessen Articulatio talocruralis stieg, dass er mit glatt rot vom Platz flog.