Zwei Schwestern und ihre 30 guten Nachrichten

Von Afghanistan über China bis Somalia – oft liest und hört man aus Ländern wie diesen, negative Schlagzeilen. Nicht nur in den Medien. Auch in Schulbüchern und im Unterricht. Das sei ihr bei ihrer Arbeit an Schulen aufgefallen, so Melanie Kandlbauer. „Von manchen Ländern liest man in Schulbücher nur sehr wenig und dann eher keine positiven Fakten.“ Dabei gebe es von überall auf der Welt auch Gutes zu berichten.