„Bolzen-Crash“: Zeuge führt Polizei zum Lenker

Ebenfalls am Mittwoch, jedoch erst am Nachmittag, soll ein Mann in einem Eugendorfer Geschäft nach einem Metallbolzen für seinen Lkw gefragt haben. Er habe diesen verloren. Was im Moment des Geschehens für einen aufmerksamen Zeugen noch nicht verwunderlich war, stellte sich später als wichtiger Hinweis dar. Denn nach den zahlreichen Berichten um den mysteriösen Metallbolzen wurde der Mann stutzig. Er rief bei der Polizei in Kaprun an und teilte seine Beobachtung mit.