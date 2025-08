Bald gibt es keine Tickets mehr vom Obusfahrer

In der Stadt Salzburg wird mit 1. Oktober 2025 im Stadtverkehr der Fahrkartenverkauf direkt beim Obus-Lenker oder bei der Obus-Lenkerin eingestellt. Damit sollen in Zukunft die Fahrpläne besser eingehalten werden und die Fahrgäste pünktlicher an ihr Ziel kommen. Zugleich werden die Lenkerinnen und Lenker entlastet, verspricht das Unternehmen. Salzburg ist die letzte der größeren Landeshauptstädte, die diesen Schritt setzt.