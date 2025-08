Austria Salzburg holt neuen Mittelstürmer

„Wir brauchen noch einen Mittelstürmer“, schrieb Austria-Trainer Christian Schaider in den vergangenen Wochen immer wieder auf seinen Wunschzettel. Mit dem 1,98 Meter großen Daniel Bareš hat der Bayer nun einen Knipser erhalten, der möglicherweise schon am Freitag bei der Vienna zum Einsatz kommen könnte. „Wir arbeiten daran, dass er spielberechtigt sein wird“, ließ Sportboss Roland Kirchler am Dienstag in einer Aussendung verlauten.