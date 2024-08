Zeugen alarmierten Polizei wegen Alko-Lenkerin

In St. Margarethen im Lungau ist in der Nacht auf Sonntag eine 29-jährige Lenkerin mit über zwei Promille Alkohol im Blut mit ihrem Pkw unterwegs gewesen. Andere Autofahrer alarmierten aufgrund der auffälligen und unsicheren Fahrweise die Polizei. Beamte hielten den Pkw an und kontrollierten die Fahrerin.